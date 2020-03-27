Вашингтон отвлекает своих сограждан от ситуации с коронавирусом обвинениями в сторону Венесуэлы. Такое мнение высказал президент страны Николас Мадуро.
Так он ответил на обвинения со стороны США в том, что Венесуэла занимается наркотерроризмом.
"У Венесуэлы рекордные показатели по борьбе с наркоторговлей за последние 15 лет", — подчеркнул венесуэльский лидер.
Он также отметил, что наркогосударством является Колумбия.
Напомним, что в Венесуэле введен общенациональный карантин.
У Литвы нет стратегических запасов продовольствия.