Мадуро: в Колумбии сформировалось наркогосударство

Вашингтон отвлекает своих сограждан от ситуации с коронавирусом обвинениями в сторону Венесуэлы. Такое мнение высказал президент страны Николас Мадуро.

Так он ответил на обвинения со стороны США в том, что Венесуэла занимается наркотерроризмом.

"У Венесуэлы рекордные показатели по борьбе с наркоторговлей за последние 15 лет", — подчеркнул венесуэльский лидер.

Он также отметил, что наркогосударством является Колумбия.

Напомним, что в Венесуэле введен общенациональный карантин.