В Венесуэле – национальный карантин, в Эквадоре - ЧП

Жесткой и необходимой мерой назвал общенациональный карантин в Венесуэле президент страны. Николас Мадуро ввел особый режим.

Это поможет прекратить распространение коронавируса.

"Вся страна, 23 штата и столичный округ, все на коллективный карантин. Мера жёсткая и необходимая", — подчеркнул Мадуро.

Власти Эквадора из-за коронавируса ввели режим чрезвычайного положения.

"Я объявляю чрезвычайное положение в стране", — заявил президент Эквадора Ленин Морено.

В стране закрыли все государственные службы. Исключение составляют медицинские, спасательные и правоохранительные службы.

Между тем на Украине ужесточили наказание за нарушение карантина. Самая суровая мера — до восьми лет лишения свободы.