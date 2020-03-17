Жесткой и необходимой мерой назвал общенациональный карантин в Венесуэле президент страны. Николас Мадуро ввел особый режим.
Это поможет прекратить распространение коронавируса.
"Вся страна, 23 штата и столичный округ, все на коллективный карантин. Мера жёсткая и необходимая", — подчеркнул Мадуро.
Власти Эквадора из-за коронавируса ввели режим чрезвычайного положения.
"Я объявляю чрезвычайное положение в стране", — заявил президент Эквадора Ленин Морено.
В стране закрыли все государственные службы. Исключение составляют медицинские, спасательные и правоохранительные службы.
Между тем на Украине ужесточили наказание за нарушение карантина. Самая суровая мера — до восьми лет лишения свободы.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.