За нарушение карантина на Украине грозит уголовное наказание

До восьми лет лишения свободы грозит тем, кто нарушит карантин на Украине. В стране ужесточили наказание.

Напомним, на Украине действует общенациональный карантин. Сегодня Верховная рада отредактировала меры наказания, которые грозят нарушителям. Самое жестокое — лишение свободы — грозит тем, чье нарушение порядка приведен к смерти человека.

Вообще же за нарушение карантинных мер грозят крупные штрафы. Соответствующий закон поддержали 344 депутата, он принят.

Ранее сообщалось, что на Украине с 18 марта начнет действовать ограничение в работе общественного транспорта. Метро закроют, а ездить в автобусах и троллейбусах разом смогут не более десяти человек.