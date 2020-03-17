До восьми лет лишения свободы грозит тем, кто нарушит карантин на Украине. В стране ужесточили наказание.
Напомним, на Украине действует общенациональный карантин. Сегодня Верховная рада отредактировала меры наказания, которые грозят нарушителям. Самое жестокое — лишение свободы — грозит тем, чье нарушение порядка приведен к смерти человека.
Вообще же за нарушение карантинных мер грозят крупные штрафы. Соответствующий закон поддержали 344 депутата, он принят.
Ранее сообщалось, что на Украине с 18 марта начнет действовать ограничение в работе общественного транспорта. Метро закроют, а ездить в автобусах и троллейбусах разом смогут не более десяти человек.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.