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Впервые в истории: глава ВОЗ публично "устроил разнос" правительствам

Мир

"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19",

— заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его мнению, именно неготовность встретить серьезный вызов, брошенный коронавирусом и устранить "недочеты" в работе собственных систем здравоохранения (хотя перед глазами был наглядный пример — Китай) — причина всего, сейчас происходящего.

Что же происходит

По данным американского Института Джона Хопкинса, 529 591 человек в 175 странах мира заразились коронавирусной инфекцией.

122 150 человек медикам уже удалось вылечить, но 23 970 — погибли.

(¹цифры верны на момент публикации — прим. ред).

Что надо сделать, чтобы преломить ситуацию

"У мира есть второй шанс, поскольку 150 стран имеют менее 100 зарегистрированных случаев заболевания. У них пока есть время для подготовки. Те, кто отдал приказ о блокировке (карантине и самоизоляции — прим. ред), выиграли время для осуществления агрессивных мер по искоренению болезни. Как долго должны продолжаться блокировки, зависит от того, какие действия страны предпринимают во время них", — сказал Тедрос.

По его словам, спешка в снятии ограничений — "последнее, что нужно любой стране", потому что, если есть хоть малейший шанс, что пандемия вернется — "то она вернется".

Темы воз пандемия коронавирус тедрос адханом гебрейесус
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