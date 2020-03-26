Мария Захарова поблагодарила официальный Абу-Даби. Власти Объединенных Арабских Эмиратов позволили забрать со своей территории российских туристов.
За ними отправят пять рейсов российских авиакомпаний.
"Эмираты дали разрешение на пять рейсов. Спасибо, Абу-Даби", — написала официальный представитель МИД России в социальной сети.
Напомним, что ранее власти ОАЭ уже давали разрешение на спецрейс, который должен был доставить россиян на родину. Разрешение было аннулировано, когда рейс "Москва-Дубаи" уже находился в воздухе.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.