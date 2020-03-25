Российскому самолету запретили приземлиться в Эмиратах

Самолет авиакомпании "Победа" не смог долететь до Объединенных Арабских Эмиратов. Власти страны внезапно аннулировали выданное ранее разрешение.

Спецрейс должен был забрать в аэропорту Дубая застрявших там российских туристов. Разрешение на рейс "Москва-Дубаи" было получено. Но его отменили, когда самолет уже был в воздухе. Самолет совершил посадку в Махачкале.

"Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда безо всякого объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс. Прямо сейчас в Дубае наш самолет ждут 189 клиентов "Победы". Мы делаем все возможное для решения проблемы и стараемся делать это как можно скорее, но пока ситуация крайне сложная", — заявил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков.

Ранее сообщалось, что из Индии эвакуировали 382 человека. Это граждане России и Белоруссии, которые не смогли покинуть страну из-за закрытых границ.