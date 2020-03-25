Россиян эвакуировали из Индии

382 человека вылетели из Индии спецрейсом "Аэрофлота". Среди пассажиров российские и белорусские туристы, которые не могли покинуть страну из-за закрытия границ.

Об этом сообщили в российском посольстве.

"Вылетели 382 человека. В их числе есть и граждане Белоруссии. Пока 33 человека остались, просто потому, что не хватило мест. Ещё, по нашей информации, около 180 человек могут находиться в делийском консульском округе. Будем прорабатывать вопрос о возвращении оставшихся граждан на родину", — рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Фёдоров.

Ранее сообщалось, что Индию закрыли на карантин, который начал действовать 25 марта. Об этом объявил премьер-министр Нарендра Моди.