Консульство России: власти США могут ограничить авиасообщение

Стремительное распространение коронавируса в США может привести к ограничению авиасообщения. Сейчас регулярные рейсы с Россией совершаются в штатном режиме.

О возможности новых ограничений рассказали в генконсульстве России в Нью-Йорке.

"В связи со стремительным распространением коронавируса существует угроза закрытия американскими властями воздушного пространства США. В этой связи настоятельно рекомендуем российским гражданам воспользоваться этими рейсами для скорейшего возвращения в Россию", — отметили представители дипмиссии на своей странице в социальной сети.

Тем, у кого возникнут сложности с возвращением на родину, советуют обращаться в консульство. При этом уже с 29 марта улететь в Россию можно будет только из Нью-Йорка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что коронавирус диагностирован у принца Чарльза. Сейчас он находится на самоизоляции в Шотландии.