Принц Чарльз заболел коронавирусом. Его тесты дали положительный результат.
Об этом сообщили в официальном заявлении дворца.
"Тест принца Уэльского на коронавирус дал положительный результат", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что герцогиня Корнуольская Камилла здорова. Сейчас королевская чета находится в Шотландии на самоизоляции.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Британии объявили общенациональный карантин. Гражданам необходимо оставаться дома, выходя на улицу только за продуктами, лекарствами или на работу.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.