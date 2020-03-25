Член королевской семьи в Британии заболел коронавирусом

Принц Чарльз заболел коронавирусом. Его тесты дали положительный результат.

Об этом сообщили в официальном заявлении дворца.

"Тест принца Уэльского на коронавирус дал положительный результат", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что герцогиня Корнуольская Камилла здорова. Сейчас королевская чета находится в Шотландии на самоизоляции.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Британии объявили общенациональный карантин. Гражданам необходимо оставаться дома, выходя на улицу только за продуктами, лекарствами или на работу.