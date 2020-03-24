Граждан Британии настоятельно просят оставаться в своих домах. В стране объявили общенациональный карантин.
Такое решение принял премьер-министр Борис Джонсон.
"Для всех нас пришло время начать делать больше. Сегодня вечером я даю британскому народу очень простое указание: вы должны оставаться дома. Если слишком много людей тяжело заболеет одновременно, Национальная служба здравоохранения не справится. Так что важно замедлить распространение болезни", — сказал он в своем обращении к народу.
В это время покидать дома можно только в случае крайней необходимости: выходить за лекарствами и продуктами, добираться до работы. Делать это нужно максимум парами, потому что в стране запретили собираться компаниями более чем из двух человек. Еще одна ограничительная мера — закрытие всех магазинов, кроме аптек и продуктовых супермаркетов.
Ранее Франция выдвинула ультиматум Британии, призвав усилить ограничительные меры из-за коронавируса. Макрон подчеркнул, что либо соседняя страна начинает заниматься вопросами безопасности, либо Франция закроет границу между странами.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.