В Британии объявили национальный карантин

Граждан Британии настоятельно просят оставаться в своих домах. В стране объявили общенациональный карантин.

Такое решение принял премьер-министр Борис Джонсон.

"Для всех нас пришло время начать делать больше. Сегодня вечером я даю британскому народу очень простое указание: вы должны оставаться дома. Если слишком много людей тяжело заболеет одновременно, Национальная служба здравоохранения не справится. Так что важно замедлить распространение болезни", — сказал он в своем обращении к народу.

Карантин продлится три недели

В это время покидать дома можно только в случае крайней необходимости: выходить за лекарствами и продуктами, добираться до работы. Делать это нужно максимум парами, потому что в стране запретили собираться компаниями более чем из двух человек. Еще одна ограничительная мера — закрытие всех магазинов, кроме аптек и продуктовых супермаркетов.

Ранее Франция выдвинула ультиматум Британии, призвав усилить ограничительные меры из-за коронавируса. Макрон подчеркнул, что либо соседняя страна начинает заниматься вопросами безопасности, либо Франция закроет границу между странами.