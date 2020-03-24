Призывную кампанию остановили в Казахстане

Сбор новобранцев в армию Казахстана приостановлен. А те, кто уже отслужил положенный срок, пока не смогут покинуть военные части.

Об этом сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

"В связи с введением чрезвычайного положения увольнение с воинской службы лиц, призванных весной 2019 года, приостанавливается. Аналогично приостанавливается призыв молодого пополнения", — заявил он.

Ранее в стране ввели режим чрезвычайного положения.

Напомним, что Украина перенесла срок начала призывной кампании. Традиционно она начиналась в апреле, а в этом году — в мае.