Весенний призыв в армию на Украине стартует на месяц позже. Отбирать новобранцев для службы будут в мае.
Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский.
"Внести изменения в указ… Пункт 1 статьи 2 изложить в такой редакции: май — июль", — говорится в тексте указа, подписанного украинским лидером и размещенного на сайте президента Украины.
В предыдущие годы набор в армию традиционно стартовал в апреле.
Напомним, что в России отказались от идеи переноса призыва. Отправка в армию начнется 15 апреля и продолжится до 15 июля
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.