На Украине отложили весенний призыв в армию

Весенний призыв в армию на Украине стартует на месяц позже. Отбирать новобранцев для службы будут в мае.

Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский.

"Внести изменения в указ… Пункт 1 статьи 2 изложить в такой редакции: май — июль", — говорится в тексте указа, подписанного украинским лидером и размещенного на сайте президента Украины.

В предыдущие годы набор в армию традиционно стартовал в апреле.

Напомним, что в России отказались от идеи переноса призыва. Отправка в армию начнется 15 апреля и продолжится до 15 июля