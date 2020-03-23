Власти Казахстана готовят новый пакет ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, в стране планируют остановить транспортное сообщение.
Такое заявление сделал президент Казахстана.
"К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Также в ближайшее время могут быть закрыты новые населенные пункты. А все, кто пребывает в страну любым видом транспорта, отправляются на двухнедельный карантин.
Напомним, что в стране введен режим ЧП, а Нур-Султан и Алма-Ата закрыты на карантин.
Ранее Токаев обращался к Путину за содействием по возвращению граждан Казахстана на родину из России.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.