Транспортное сообщение остановят в Казахстане

Власти Казахстана готовят новый пакет ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, в стране планируют остановить транспортное сообщение.

Такое заявление сделал президент Казахстана.

"К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также в ближайшее время могут быть закрыты новые населенные пункты. А все, кто пребывает в страну любым видом транспорта, отправляются на двухнедельный карантин.

Напомним, что в стране введен режим ЧП, а Нур-Султан и Алма-Ата закрыты на карантин.

Ранее Токаев обращался к Путину за содействием по возвращению граждан Казахстана на родину из России.