Токаев попросил Путина оказать содействие по эвакуации казахстанцев

Россия поможет гражданам Казахстана вернуться на родину как можно скорее. Об этом президента Путина попросил его коллега Касым-Жомарт Токаев.

Главы государств провели 20 марта телефонные переговоры. Центральной темой беседы стала борьба с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба президента России, страны и в будущем будут консолидировать свои усилия в этом направлении.

Также в ходе беседы Токаев попросил Путина помочь вернуть на родину своих сограждан.

"Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой к российскому руководителю оказать содействие в возвращении казахстанских граждан, находящихся в России в качестве транзитных пассажиров, а также в приграничных районах. Владимир Путин ответил, что правительство России окажет содействие в разрешении возникшей проблемы", — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Ранее Россия передала Казахстану четыре тысячи тест-систем для выявления коронавируса. Президент страны поблагодарил Владимира Путина за помощь.

Казахстан закрыл границу с Россией 16 марта.