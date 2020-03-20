Россия поможет гражданам Казахстана вернуться на родину как можно скорее. Об этом президента Путина попросил его коллега Касым-Жомарт Токаев.
Главы государств провели 20 марта телефонные переговоры. Центральной темой беседы стала борьба с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба президента России, страны и в будущем будут консолидировать свои усилия в этом направлении.
Также в ходе беседы Токаев попросил Путина помочь вернуть на родину своих сограждан.
"Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой к российскому руководителю оказать содействие в возвращении казахстанских граждан, находящихся в России в качестве транзитных пассажиров, а также в приграничных районах. Владимир Путин ответил, что правительство России окажет содействие в разрешении возникшей проблемы", — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.
Ранее Россия передала Казахстану четыре тысячи тест-систем для выявления коронавируса. Президент страны поблагодарил Владимира Путина за помощь.
Казахстан закрыл границу с Россией 16 марта.
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