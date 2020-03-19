Мир, который оказался совсем не готов к пандемии, стоит на пороге новой эпохи, которая ознаменуется коренными переменами.
В этом уверен Тайип Эрдоган, президент Турции.
"Мы уже сейчас видим, что никому ни до кого на Западе дела нет. Правительства как не заботились о народе, так и сейчас бросают на произвол судьбы тех, кто заразился коронавирусом: базовые государственные службы давно были переданы в ведение частного сектора. Только бизнес — люди потом. Главный принцип в западном мире: выживет тот, кто сможет". Мир на грани. Перемены, которые скоро начнутся, затронут все: экономику, политику, общественное устройство", — заявляет Эрдоган.
По данным Фахреттины Кодж, министра здравоохранения Турции, в стране на сегодняшний день
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