Российские туристы не могут выехать из Европы

Евросоюз закрыл внешние границы, отдельные страны сделали это еще раньше. В итоге сотни россиян находятся сейчас за границей, не имея возможности вернуться на Родину.

О сложившейся ситуации рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"Особенно тяжёлая ситуация в Чехии, которая закрыла границу раньше всех — 13 марта", — отметила представитель РСТ.

Проблемой стало то, что не хватает рейсов, которые вывозят граждан России из зарубежных стран. Поэтому россияне вынуждены на собственные средства оставаться за границей даже по окончании поездки или тура.

Сейчас списки россиян, которые еще не вернулись домой, туроператоры передали в Ростуризм.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Таиланд не планирует закрывать границы страны. Местные власти предприняли все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. Россияне могут находиться на территории Таиланда 30 дней.