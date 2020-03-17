Таиланд не закрывает границ и готов принять туристов

Тайские власти не намерены пока закрывать границ. В стране предприняты все необходимые меры безопасности, которые не позволяют коронавирусу распространяться.

Об этом заявил премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча.

"Мы пока не собираемся полностью закрывать границы, закрывать страну. Мы продолжаем применять меры ограничения, принятые в последние дни и касающиеся лиц, въезжающих в Таиланд из стран с наибольшей опасностью заражения. Лица, не подпадающие под эти ограничения, по-прежнему могут въезжать в страну на обычных основаниях", — пояснил премьер.

Россияне могут приехать в Таиланд на 30 суток. Несмотря на отмену виз по прилете, действует двустороннее соглашение между странами, по которому разрешается пребывание россиян в Таиланде на указанный срок.

Ранее Евросоюз закрыл внешние границы. Сообщение осталось только между странами Шенгенской зоны. Из других стран на территорию Европейского Союза сейчас не попасть.