Тайские власти не намерены пока закрывать границ. В стране предприняты все необходимые меры безопасности, которые не позволяют коронавирусу распространяться.
Об этом заявил премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча.
"Мы пока не собираемся полностью закрывать границы, закрывать страну. Мы продолжаем применять меры ограничения, принятые в последние дни и касающиеся лиц, въезжающих в Таиланд из стран с наибольшей опасностью заражения. Лица, не подпадающие под эти ограничения, по-прежнему могут въезжать в страну на обычных основаниях", — пояснил премьер.
Россияне могут приехать в Таиланд на 30 суток. Несмотря на отмену виз по прилете, действует двустороннее соглашение между странами, по которому разрешается пребывание россиян в Таиланде на указанный срок.
Ранее Евросоюз закрыл внешние границы. Сообщение осталось только между странами Шенгенской зоны. Из других стран на территорию Европейского Союза сейчас не попасть.
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