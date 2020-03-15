Франция проводит муниципальные выборы, несмотря на коронавирус

Утром 15 марта во всех коммунах Франции открылись избирательные участки в связи с началом первого тура муниципальных выборов. Избирательный процесс проводится в условиях строжайших ограничений. На полу избирательных участков нанесены метки, которые позволяют гражданам соблюдать дистанцию.

На участки необходимо приходить со своими шариковыми ручками, чтобы ограничить обмен предметами между людьми. Сотрудникам штабов запрещается брать документы в руки.