Италия, очень похоже на то, приняла от Китая эстафетную палочку эпидемии коронавируса. Ситуация в стране ухудшается с каждым днем.
Напомним, что вчера, 10 марта, на всей территории Италии был введен карантин.
Сегодня медики сообщили, что болезнь унесла жизни 631 человека. А также о том, что в стране ощущается острая нехватка необходимых для лечения и профилактики COVID-2019 медицинских товаров.
По данным на 11 марта, в стране
Луиджи Ди Майо, глава итальянского МИД, попросил о помощи своего китайского коллегу.
"Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Италии сейчас крайне тяжелая. Мы внимательно изучаем успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией. Италия испытывает трудности в связи с нехваткой медицинских товаров и оборудования, надеется на то, что китайская сторона поможет решить этот крайне острый вопрос", — сказал Ди Майо в телефонном разговоре с главой МИД КНР Ван И (цитата с сайта МИД КНР).
В ответ на просьбу о помощи китайские власти заявили, что готовы предоставить Италии не только гуманитарную помощь, но и направить группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Мы не забудем поддержку, которую оказала Италия Китаю в трудное для нас время во время эпидемии. Сейчас мы также готовы твердо стоять рядом с итальянским народом. Несмотря на то, что у Китая у самого сейчас большая необходимость в медицинских товарах, мы поможем с медицинскими масками, медикаментами, оборудованием", — пообещал Ван И (цитата с сайта МИД КНР).
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