Италия закрыта на карантин по коронавирусу

С сегодняшнего дня - 10 марта - на всей территории Италии из-за ситуации с коронавирусом введен карантин.

До 3 апреля в стране будут действовать ограничительные меры, включающие запрет на передвижение.

Соответствующее распоряжение, как сообщает Corriere della Serra, предложенное Советом министров, подписано премьером Италии Джузеппе Конте.

"Цифры говорят нам о том, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в отделениях интенсивной терапии и, к сожалению, скончавшихся. Я подписал распоряжение, которое можно обобщить выражением "я остаюсь дома". Вся Италия становится с 10 марта защищенной зоной", - заявил Конте на пресс-конференции в понедельник вечером (цитата Corriere della Serra).

Статистика коронавируса в Италии

По данным министерства гражданской обороны Италии, по состоянию на 9 марта, в стране

случае заражения коронавирусом - 9172,

в тяжелом состоянии - 700 пациентов,

умерли - 463 человека,

вылечены - 724.

По данным ВОЗ,

в Италии сейчас умирает каждый 20-ый зараженный коронавирусом. Страна вышла на первое место в мире по смертности от COVID-2019/

Что такое карантин в масштабах страны

Распоряжение о карантине означает, что до 3 апреля в Италии