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Италия закрыта на карантин по коронавирусу

Мир

С сегодняшнего дня - 10 марта - на всей территории Италии из-за ситуации с коронавирусом введен карантин.

До 3 апреля в стране будут действовать ограничительные меры, включающие запрет на передвижение.

Соответствующее распоряжение, как сообщает Corriere della Serra, предложенное Советом министров, подписано премьером Италии Джузеппе Конте.

"Цифры говорят нам о том, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в отделениях интенсивной терапии и, к сожалению, скончавшихся. Я подписал распоряжение, которое можно обобщить выражением "я остаюсь дома". Вся Италия становится с 10 марта защищенной зоной", - заявил Конте на пресс-конференции в понедельник вечером (цитата Corriere della Serra).

Статистика коронавируса в Италии

По данным министерства гражданской обороны Италии, по состоянию на 9 марта, в стране

  • случае заражения коронавирусом - 9172,
  • в тяжелом состоянии - 700 пациентов,
  • умерли - 463 человека,
  • вылечены - 724.

По данным ВОЗ,

  • в Италии сейчас умирает каждый 20-ый зараженный коронавирусом. Страна вышла на первое место в мире по смертности от COVID-2019/

Что такое карантин в масштабах страны

Распоряжение о карантине означает, что до 3 апреля в Италии

  • будут приостановлены все спортивные мероприятия, в том числе отменен чемпионат Серии А по футболу,
  • отменены уроки в школах и университетах,
  • бары, рестораны, пабы и дискотеки должны будут закрываться после 18:00,
  • запрещены торжества, в том числе свадьбы и похороны,
  • не будут работать музеи, театры и кинотеатры.

 

Темы италия карантин коронавирус статистика эпидемии
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