С сегодняшнего дня - 10 марта - на всей территории Италии из-за ситуации с коронавирусом введен карантин.
До 3 апреля в стране будут действовать ограничительные меры, включающие запрет на передвижение.
Соответствующее распоряжение, как сообщает Corriere della Serra, предложенное Советом министров, подписано премьером Италии Джузеппе Конте.
"Цифры говорят нам о том, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в отделениях интенсивной терапии и, к сожалению, скончавшихся. Я подписал распоряжение, которое можно обобщить выражением "я остаюсь дома". Вся Италия становится с 10 марта защищенной зоной", - заявил Конте на пресс-конференции в понедельник вечером (цитата Corriere della Serra).
По данным министерства гражданской обороны Италии, по состоянию на 9 марта, в стране
Распоряжение о карантине означает, что до 3 апреля в Италии
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