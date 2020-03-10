Ватикан закрыл собор и площадь Святого Петра для туристов

Собор Святого Петра и площадь перед ним будут закрыты для туристов в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра будут закрыты для посещения туристов", - сказано в сообщении.

Также до 3 апреля будут закрыты некоторые ватиканские службы. Перестанут работать столовая для служащих Ватикана, а также почтовая служба. Работать будут только супермаркет и аптека, но вход туда будет ограничен.