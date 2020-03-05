У Apple не хватает телефонов на замену

Коронавирус нанес удар по продукции Apple. В розничных магазинах компании не хватает телефонов, которые выдаются при замене сильно поврежденных аппаратов.

Дефицит будет ощущаться как минимум в ближайшие две-четыре недели. Как рассказали сотрудники компании, также не хватает некоторых запчастей и комплектующих для смартфонов.

Причиной тому стало распространение коронавируса, из-за которого остановлены заводы, в том числе, производящие как сами iPhone, так и запчасти к ним.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии российские власти скорректировали макропрогноз. Минэкономразвития (МЭР) России до 9 апреля внесет на рассмотрение правительства уточненный сценарий социально-экономического прогноза РФ на 2020-2022 годы.