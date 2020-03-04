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Российские военные покорят Эверест

Мир

Международная команда военных из разных стран покорит Эверест. Среди альпинистов в погонах могут оказаться и россияне.

Российские военных пригласили власти Непала.

"Министерство обороны Непала направило в Министерство обороны России приглашение совместно подняться в этом году на Эверест", — сообщил посол Непала Риши Рам Гхимире.

В команду уже вошли военные США, Китая, Индии. Восхождение, которое спонсирует Минобороны Непала, запланировано на май.

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