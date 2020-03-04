Международная команда военных из разных стран покорит Эверест. Среди альпинистов в погонах могут оказаться и россияне.
Российские военных пригласили власти Непала.
"Министерство обороны Непала направило в Министерство обороны России приглашение совместно подняться в этом году на Эверест", — сообщил посол Непала Риши Рам Гхимире.
В команду уже вошли военные США, Китая, Индии. Восхождение, которое спонсирует Минобороны Непала, запланировано на май.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.