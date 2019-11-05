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Автор Елена Орлова

Необычный поход по Непалу вокруг самых высоких гор на Земле

Путешествия print

Непал, земля, благословленная Гималаями, является популярным местом для всех любителей приключений. В стране много уникальных и захватывающих пешеходных маршрутов.

Но есть также некоторые непревзойденные походы Непала, которые предлагают захватывающие виды и приключения. Эти тропы оторваны от городской жизни и приветствуют посетителей каждый год, что делает их идеальными для того, чтобы провести время в Гималаях.

Трек по Дхаулагири

Знаете ли вы, что Дхаулагири когда-то считали самой высокой горой в мире? Но вскоре была обнаружена Канченджунгу и в конечном итоге гора Эверест. Сегодня Дхаулагири является 7-й самой высокой горой в мире.

Трек по Дхаулагири приведет вас к изрезанным тропам Гималаев, откуда вы сможете наслаждаться необыкновенными видами. В этом путешествии вам сначала нужно пересечь Французский перевал на 5360 метрах от того места, где вы продолжите спуск в Скрытую долину.

После этого тропа приведет вас к вершине Дампуса (6060 метров), по которой вы сможете подняться, если у вас есть опыт альпинизма. Далее вам придется пересечь перевал Дампуса на 5258 метрах, который является одной из самых сложных частей этого похода.

Этот поход, хотя и требовательный и напряженный, является одним из самых волнующих походов в мире. Лишь немногие счастливчики отправляются в этот удивительный поход, совершая одно из самых значимых приключений в жизни.

Основные направления

Вы увидите величественный вид пика Дхаулагири (8167 метров) и других пиков, расположенных выше 7000 метров.

Этот поход позволяет вам увидеть красоту разнообразных ландшафтов, включая сельскохозяйственные угодья, деревни, каменистые тропы, заснеженные тропы и многое другое.

Этот поход дает ощущение настоящей горной экспедиции из-за ее трудных троп и экзотической гималайской дикой природы.

В этом походе вы также можете подняться на пик Дампуса на 6060 метров.

Лучшее время года для похода

Лучшее время для похода по Дхаулагири — весна и осень. Весна — идеальное время для треккинга, так как вы увидите повсюду цветущие рододендроны. Осень дает самый захватывающий и самый красивый вид на горы и окружающие пейзажи. Чистое небо и теплые дни делают походы легкими и веселыми в это время года.

Разрешения на треккинг

Для трека по Дхаулагири вам понадобится пропуск на охраняемую территорию Аннапурны, так как трасса проходит в регионе Аннапурны. Вам нужно будет заплатить 20 долларов США и дополнительный 13% НДС, чтобы получить это разрешение. Кроме того, вам нужно будет получить разрешение для местной территории, которое можно получить на тропе.

Дхаулагири не подпадает под запретные районы Непала. Таким образом, вам не нужно разрешение на запретную область для этого похода.

Фото превью: tropa.org

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Необычный поход по Непалу вокруг самых высоких гор на Земле
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