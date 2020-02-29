Авторы "Ходячих мертвецов" допустили ошибку создателей "Игры престолов"

Фанаты популярного сериала "Ходячие мертвецы" утверждают, что авторы картины допустили такую же ошибку, что и их коллеги, создавшие "Игру престолов". По мнению зрителей, в глаза особенно бросается недостаток освещения в сценах. Об этом сообщило издание ScreenRant.

Ранее множество жалоб на плохую операторскую работу было на сериал "Игра престолов". Его авторы уделили недостаточное внимание освещению в сцене о битве при Винтерфелле, которая происходила при свете Луны.

Аналогичная ситуация наблюдается и в девятой серии "Ходячих мертвецов". Из-за недостаточной освещенности невозможно понять, какой персонаж находится на экране.