Гражданам Ирана запрещено ездить в Россию

Гражданам Ирана не рекомендуют посещать Россию. Наша страна закрыла въезд для тех, кто едет из исламской республики.

Информацию подтвердили в пресс-службе правительства.

"С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации", — сообщается на сайте кабмина.

Запрет распространяется на иранцев, которые приезжают в Россию учиться, работать, с целью туризма и транзита. Визы в Россию для граждан Ирана также пока не будут выдавать.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия закрыла въезд для граждан Китая.