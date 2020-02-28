Гражданам Ирана не рекомендуют посещать Россию. Наша страна закрыла въезд для тех, кто едет из исламской республики.
Информацию подтвердили в пресс-службе правительства.
"С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации", — сообщается на сайте кабмина.
Запрет распространяется на иранцев, которые приезжают в Россию учиться, работать, с целью туризма и транзита. Визы в Россию для граждан Ирана также пока не будут выдавать.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия закрыла въезд для граждан Китая.
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