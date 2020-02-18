Гражданам Китая временно запрещено приезжать в Россию. Им не пропустят на таможенном контроле.
Запрет связан с распространением коронавируса. Он вступит в силу 20 февраля.
"С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации", — заявили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Не пропустят никого: ни тех, кто приехал работать или учиться, ни туристов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что россиянин заболел коронавирусом. Он заразился им в круизном лайнере Diamond Princess.
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