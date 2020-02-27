ОБСЕ: пока мы в Минске разговариваем, на Донбассе людей убивают

Очередная встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе реальных "положительных подвижек" не дала.

Более того, Хайди Грау, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ, подводя итоги, разразилась грозной безадресной констатацией: пока мы разговариваем, в Донбассе всю неделю стреляли с новой силой.

"На прошлой неделе — и мы все тому свидетели — был просто чудовищный всплеск нарушений режима прекращения огня в Луганской области. И оружие там использовалось то, которое запрещено Минскими соглашениями. Опять гибли гражданские. Это неприемлемо", — заявила она.

При этом, спецпредставитель ОБСЕ констатировала, что "регулярные встречи в Минске никакого продвижения ни по одному из направлений не приносят".

А что сделать, чтобы "приносили", — не уточнила.

О причинах обострения в Донбассе говорил только Борис Грызлов

Представляющий в Трехсторонней группе Россию Борис Грызлов неоднократно уже говорил о том, что вина в том, что договоренности парижского саммита не соблюдаются — целиком на Киеве, который не хочет диалога с ДНР и ЛНР, поэтому он и продолжает героизировать все "подвиги" своих военных".

"Ответственность за нарушения в рядах ВСУ не предусмотрена, никакие приказы об ответственности ВСУ не опубликованы. В таких условиях о каком стремлении киевской власти к диалогу с жителями Донбасса можно говорить?" — считает полпред РФ.

Напомним, что предметом обсуждения участников встречи стали события 18 февраля. Подробности — в материале на сайте.