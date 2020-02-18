Новости с пометкой "Молния" приходят из ЛНР.
В них сообщается о том, что на линии разграничения в районе населенных пунктов Голубовское — Золотое с раннего утра 18 февраля идёт бой, начатый ВСУ, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике.
Экстренное заявление представителя армии ЛНР распространяется ИА "Русская весна".
"В районе 6 часов утра по местному времени диверсионная группа противника в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций наших защитников в районе н. п. Голубовское. При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибло и трёх ранено".
После этого, как говорится в сообщении, украинская сторона начала массированный артиллерийский обстрел "с применением 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм и 152-мм артиллерии по районам населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое".
Эту информацию подтвердил Иван Приходько, мэр Горловки.
Как сообщает пресс-служба офиса президента Украины,
"в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск) на фоне обострения на линии фронта в ЛНР состоится экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны".
В связи с обострением обстановки на линии разграничения Владимир Зеленский уже выступил с обращением, в котором назвал ополченцев ЛНР "циничными провокаторами, препятствующими мирному процессу на Донбассе":
"В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи ряда населенных пунктов. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Воины ВСУ дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери"...
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.