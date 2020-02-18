На линии разграничения на Донбассе идет бой

Новости с пометкой "Молния" приходят из ЛНР.

обстрел н.п. Зайцево, ЛНР

В них сообщается о том, что на линии разграничения в районе населенных пунктов Голубовское — Золотое с раннего утра 18 февраля идёт бой, начатый ВСУ, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике.

Экстренное заявление представителя армии ЛНР распространяется ИА "Русская весна".

"В районе 6 часов утра по местному времени диверсионная группа противника в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций наших защитников в районе н. п. Голубовское. При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибло и трёх ранено".

После этого, как говорится в сообщении, украинская сторона начала массированный артиллерийский обстрел "с применением 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм и 152-мм артиллерии по районам населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое".

Эту информацию подтвердил Иван Приходько, мэр Горловки.

В это время в Киеве

Как сообщает пресс-служба офиса президента Украины,

"в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск) на фоне обострения на линии фронта в ЛНР состоится экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны".

Президент Зеленский обратился к народу Украины

В связи с обострением обстановки на линии разграничения Владимир Зеленский уже выступил с обращением, в котором назвал ополченцев ЛНР "циничными провокаторами, препятствующими мирному процессу на Донбассе":