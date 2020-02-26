Эксперт: Трамп вынужден продлять санкции против России

Трамп вынужден продлять и вводить санкции против России. Это особенно актуально в предвыборный год.

Такое мнение высказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев, комментируя продление еще на год антироссийских санкций.

"На Трампа сыпется со всех сторон, и он должен доказывать, что он святее Римского Папы в отношении России, что он больше ввел санкций, чем Барак Обама и вообще все другие предыдущие руководители вместе взятые. Он этим занимается. Поэтому, с моей точки зрения, это такой предвыборный жест, более ничего", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что американцы уже сбились со счета, сколько санкций они ввели против России. Причем никакого особого эффекта США от этого не получили. Сейчас санкции "не более чем формальность, которая ничего нового не принесет".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что решением Дональда Трампа антироссийские санкции продлены еще на год. Их ввел еще Барак Обама в 2014 году.