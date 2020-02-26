США продлили санкции против России

Еще на один год продлили антироссийские санкции власти США. Они действуют с 2014 года.

Поводом для их введения стала ситуация на Украине и отсоединение Крыма. В документе, в котором прописаны санкционные ограничения в отношении России, говорится, что РФ

"представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Стоит отметить, что санкции ввел предыдущий президент США Барак Обама. По решению действующего президента Дональда Трампа, они продлены.

Также введен очередной пакет санкций по закону о нераспространении* в Иране, КНДР и Сирии. На этот раз ограничения коснутся 13 организаций и частных лиц в России, Китае, Ираке и Турции.