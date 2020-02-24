Доктор Комаровский поведал, когда отступит коронавирус

Телеведущий и блогер педиатр Евгений Комаровский был призван украинскими властями в Новые Санжары на помощь: успокоить народное волнение по поводу размещения в местном санатории эвакуированных из Китая украинцев.

Комаровский пообщался с жителями Новых Санжар

Он провел там встречу с населением и ответил на вопросы про коронавирус. Видеозапись встречи он выложил у себя на YouTube.

Популярный доктор уверен:

главное, что нужно сделать, дабы "не пустить коронавирус гулять по селу" — "обеспечить самую строгую изоляцию всех, кто заболел или был в контакте".

На нашей стороне сама погода

Кроме того, "на руку тем, кто еще не болен" — по словам педиатра — блогера — играет погода:

"респираторные вирусы — штука сезонная, и как только наступит весна, заболеваемость коронавирусом сама собой пойдет на спад".

Китайцам надо изменить вкусовые привычки

Главная причина того, что коронавирус вообще "прижился на людях", — особенности китайской кухни:

"Этот вирус может размножаться только в организме. И как только люди в Китае уже закончат жрать крыс и мышей летучих, то, скорее всего, это закончится все", — уверен Комаровский.

Напомним, что 20 февраля в украинском селе Новые Санжары местные жители устроили столкновение с полицией и Нацгвардией. Причина — протест против размещения в местном медицинском центре эвакуированных из Китая граждан. Подробнее читайте в материале на сайте.