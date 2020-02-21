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Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина 20 февраля эвакуировала-таки своих граждан из китайского Уханя: спецрейс забрал в охваченном коронавирусом городе 48 граждан Украины и 27 иностранцев.

жители Украины не пропускают эвакуированных из Китая соотечественников

За последних теперь, напомним, правительствам стран будет выставлен — как и предупреждал министр МВД Незалежной — счет на оплату "за экстренный перелет.

Но, как оказалось, на родине тех, кто вернулся из Китая, вовсе видеть были не рады. Жители села Новые Санжары (это на Полтавщине) заблокировали подъездные дороги с намерением не пропустить к санаторию МВД, где эвакуированным предстоит пройти двухнедельный карантин.

С раннего утра до позднего вечера, как рассказывают украинские СМИ, продолжалось противостояние:

С одной стороны — толпа жителей, с другой — полиция и позже подтянувшиеся на подмогу военные на БТРе.

Лишь ближе к ночи удалось правоохранителям заставить санжарцев расступиться и автобусы по живому коридору двинулись к санаторию, под градом камней и возмущенные крики толпы.

СМИ сообщают, что в автобусах разбито несколько стекол, в потасовке пострадали несколько протестующих и, как минимум, девять полицейских.

Сейчас, по словам премьер-министра Украины, санаторий, в котором разместили-таки эвакуированных из Китая украинцев, "охраняют сотни нацгвардейцев".

"Отстоим свои хаты!"

Украинские власти чего-то подобного, похоже, ожидали. До последнего момента о том, куда поместят на карантин эвакуированных, не сообщалось.

В итоге "молчания" в регионах начались "превентивные" протесты. Так, в Львовской, Харьковской, Тернопольской, Киевской областях народ заранее перекрывал дороги, требуя не привозить к ним эвакуированных граждан.

Интернет-издание "Украинская правда" рассказало, что под Тернополем жители даже молебен провели против размещения "на их земле" эвакуированных из Уханя.

Реакция власти

Свое отношение к происходящему в Новых Санжарах президент Украины Владимир Зеленский выразил в Telegram:

"Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".

Темы украина протест столкновение новые санджары эвакуированные из китая
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