Франция и Германия готовы участвовать в разрешении сирийского конфликта

Организация саммита с участием глав четырех государств по ситуации в Сирии может состояться в ближайшее время. В Кремле не исключают такой возможности.

Накануне Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию с главами Франции и Германии. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель выразили готовность участвовать в саммите для урегулирования Идлибского вопроса.

"Возможность проведения саммита проговаривается. Каких-то чётких решений на этот счёт сейчас нет. Если все четыре главы посчитают это необходимым, то мы не исключаем возможность проведения такой встречи", — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Если договоренность будет достигнута, личную встречу проведут президенты России, Германии, Франции и Турции.