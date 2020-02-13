Трамп никак не найдет переговорщика с Россией

Начало переговорного процесса по контролю над вооружениями между Россией и США, на необходимости которого с конца прошлого года настаивает Кремль, откладывается, как оказалось, потому что Белый дом никак не может найти желающего взять на себя обязанности переговорщика.

Известно это стало после того, как газета Politico опубликовала интервью с экс-чиновниками президентской администрации (тех, которые попали под "кадровую чистку", устроенную Дональдам Трампом после его оправдания в деле об импичменте).

Поиск кандидата для ведения переговоров затягивается

Как следует из материала издания, поиск кандидата Белый дом ведет с прошлого года:

"Но желающих быть "голосом Трампа" никак не находится"

Кандидатур, по данным Politico, было рассмотрено несколько. Например,

Ричард Берт, у которого есть опыт главного переговорщика по Договору о сокращении стратегических вооружений,

Маршалл Биллингсли — чиновник из минфина США,

Стивен Хэдли, который при Буше-младшем был президентским советником по нацбезопасности.

А может,это неправда?

Впрочем, вероятно, уволенные чиновники не рассказали всей правды, и кандидатура переговорщика на примете у Дональда Трампа все же есть. Ведь недаром же вчера Роберт О'Брайен заявил, что "переговоры с Россией и Китаем по сокращению ядерного оружия" скоро начнутся?

Об этом подробнее читайте в материале на сайте.