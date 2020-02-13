Начало переговорного процесса по контролю над вооружениями между Россией и США, на необходимости которого с конца прошлого года настаивает Кремль, откладывается, как оказалось, потому что Белый дом никак не может найти желающего взять на себя обязанности переговорщика.
Известно это стало после того, как газета Politico опубликовала интервью с экс-чиновниками президентской администрации (тех, которые попали под "кадровую чистку", устроенную Дональдам Трампом после его оправдания в деле об импичменте).
Как следует из материала издания, поиск кандидата Белый дом ведет с прошлого года:
"Но желающих быть "голосом Трампа" никак не находится"
Кандидатур, по данным Politico, было рассмотрено несколько. Например,
Впрочем, вероятно, уволенные чиновники не рассказали всей правды, и кандидатура переговорщика на примете у Дональда Трампа все же есть. Ведь недаром же вчера Роберт О'Брайен заявил, что "переговоры с Россией и Китаем по сокращению ядерного оружия" скоро начнутся?
Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.