США предлагают России "серьёзный разговор" о ядерном разоружении

США предлагают России и Китаю серьёзно поговорить о сокращении ядерных запасов, потому что вопрос этот остро "назрел".

Об этом, выступая на Атлантическом совете в Вашингтоне, заявил Роберт О'Брайен, советник Белого дома по нацбезопасности.

"США в одностороннем порядке вышли из неэффективного договора о РСМД. И то, что теперь наш президент активно инвестирует в инициативы министерства обороны, должно привести Россию и даже Китай за стол переговоров. Пора серьезного поговорить о сокращении ядерного оружия, которого у всех нас накопилось много. И сделать это надо в ближайшие месяцы", — сказал О'Брайен.

И добавил, что все разговоры на эту тему (продления договора СНВ-3 — прим. ред.) будут проходить "строго за закрытыми дверями".

"Россия, как и США, заинтересована в этих переговорах. И мы (США — прим. ред.) надеемся, что если сумеем договориться с Россией, то на Китай надавим вместе и Пекину придется присоединиться".

Россия давно настаивает на необходимости договора по СНВ-3

Напомним, что ранее, еще в декабре прошлого года, российский президент говорил о том, что Россия готова продлить действие СНВ-3 до конца года 2020.