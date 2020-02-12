Кому-то импичмент выйдет боком: Трамп начал "чистку" штата Белого дома

Вслед за потерявшим работу в Белом доме сотрудником Совбеза США подполковником Александером Виндманом — активно дававшим показания против Президента Трампа во время процедуры импичмента, скоро "в свободное плавание" отправится еще часть чиновников.

О том, что во властных структурах грядет череда увольнений, журналистам сообщил сам президент Трамп.

Кто уже покинул Белый дом

Александер Видман — с поста сотрудника Совбеза США

"Он вернется, откуда пришел в Белый дом — в военное ведомство, и теперь военные могут поступать с ним так, как захотят. Теперь он в подчинении генерала Милли (председателя Комитета начальников штабов ВС США — прим. ТАСС), поздравляю генерала Милли с этим", — прокомментировал первую отставку американский президент.