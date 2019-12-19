Путин: безопасность мира под угрозой без договора о сокращении СНВ

Президент России Владимир Путин предупредил, что ничто не сможет сдержать очередную гонку вооружений и, тем самым, нанести ущерб международной безопасности, если договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с США не будет продлен.

Российский лидер сделал эти комментарии в ходе своей ежегодной пресс-конференции по итогам года, подчеркнув, что США пока никак не отреагировали на российские предложения по договору.

"Мы готовы до конца года продлить действующее соглашение, новый договор по СНВ, но до сих пор не было ответа ни на одно из наших предложений. И без нового договора СНВ нет ничего, что могло бы обуздать гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо."

Договор СНВ - это последний крупный договор о контроле над ядерными вооружениями между Москвой и Вашингтоном, который ограничивает разработку и развертывание стратегических ядерных боеголовок обеих стран.

Россия готова продлить соглашение, если к этому готовы США

В 1991 году договор СНВ, который позже стал называться СНВ-1, был подписан президентом США Джорджем Бушем-младшим и Михаилом Горбачевым, последним президентом Советского Союза.

В 1993 году президенты Буш и Борис Ельцин подписали договор СНВ-2, но он так и не вступил в силу.

Договор СНВ-1 истек в конце 2009 года, и его замена, названная новым СНВ или СНВ-3, была подписана Россией и США в апреле 2010 года, в соответствии с которым обе стороны согласились вдвое сократить число стратегических ядерных ракет и ограничить число развернутых стратегических ядерных боеголовок до 1550.

"Американцы могут прислать нам соглашение завтра, или мы можем подписать и отправить его в Вашингтон. Пусть их уполномоченное должностное лицо тоже подпишет его, в том числе и президент, если они готовы это сделать", - сказал на пресс-конференции российский президент.

Новый старт соглашения может быть продлен еще на пять лет, после истечения срока его действия в феврале 2021 года, по взаимному согласию сторон.

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