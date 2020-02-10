Утро вторника, 11 февраля, началось с новостей с Украины. Ряд СМИ со ссылкой на издание "Украинская правда" сообщают, что глава президентского офиса Незалежной Андрей Богдан уходит со своего поста.
И хотя официальной информации — ни опровергающей, ни подтверждающей — про это нигде пока не размещено, киевские новостные порталы утверждают, что ее подтвердили "собственные" источники из окружения и самого Богдана, и президента Зеленского.
"Как рассказал источник, имеющий непосредственное отношение к президентскому офису (читай: "к руководителю" — прим. ред), Богдан уже не только написал заявление (как это делал ранее Алексей Гончарук - об этом подробнее здесь), но и даже зарегистрировал его. Что может свидетельствовать о серьезности принятого решения. Но все, конечно, будет понятно сегодня, 11 февраля", — пишет портал "Русвесна".
Бывший депутат Рады и ближайший соратник Олега Ляшко Игорь Мосийчук на своей страничке в соцсети написал:
"В понедельник вечером из кабинета Богдана выносили вещи. Неужели Зеленский спилит сук, на котором так удобно устроился? Не верю".
"Правда.Ру" будет следить за развитием событий.
Россия, которая является правопреемницей СССР, обязана выплатить Украине компенсацию за ущерб, нанесенный пахотным землям "прихотью Хрущева" - строительством Каховского водохранилища.