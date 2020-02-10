С вещами на выход: глава офиса Зеленского подал в отставку

Утро вторника, 11 февраля, началось с новостей с Украины. Ряд СМИ со ссылкой на издание "Украинская правда" сообщают, что глава президентского офиса Незалежной Андрей Богдан уходит со своего поста.

И хотя официальной информации — ни опровергающей, ни подтверждающей — про это нигде пока не размещено, киевские новостные порталы утверждают, что ее подтвердили "собственные" источники из окружения и самого Богдана, и президента Зеленского.

"Как рассказал источник, имеющий непосредственное отношение к президентскому офису (читай: "к руководителю" — прим. ред), Богдан уже не только написал заявление (как это делал ранее Алексей Гончарук - об этом подробнее здесь), но и даже зарегистрировал его. Что может свидетельствовать о серьезности принятого решения. Но все, конечно, будет понятно сегодня, 11 февраля", — пишет портал "Русвесна".

Бывший депутат Рады и ближайший соратник Олега Ляшко Игорь Мосийчук на своей страничке в соцсети написал:

"В понедельник вечером из кабинета Богдана выносили вещи. Неужели Зеленский спилит сук, на котором так удобно устроился? Не верю".

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