"Неотпущенный" Зеленским премьер-министр хочет сатисфакции

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, отставку которого так и не принял президент Зеленский, надеется, что спецслужбы страны "найдут того, кто смонтировал запись разговора на совещании".

Об этом Алексей Гончарук заявил в интервью ТК "Украина-24".

"Опубликованные в интернете части разговора в моем кабинете были смонтированы. Такое поведение недопустимо, потому что несет угрозу нацбезопасности. Это преступление. И виновных надо найти", — говорит Гончарук.

Доверие - основа отношений с президентом

По словам министра, которому не пришлось оставлять свой пост, им с президентом "удалось найти общий язык.

"Этот опыт сделает нас обоих сильнее. Пока же я попросил президента подтвердить наличие вотума доверия моему кабинету и мне лично", — отметил министр.

Напомним, что в минувшую пятницу,17 января, Алексей Гончарук подал прошение об отставке с должности премьер-министра страны. Депутаты Верховной Рады посчитали это "шантажом" и "дешевым пиар-ходом". И освистали Гончарука после его выступления в парламенте.

Президент Зеленский, как рассказывала "Правда.Ру" отставку Гончарука не принял. Кабмин Украины продолжает работу в прежнем составе