Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, отставку которого так и не принял президент Зеленский, надеется, что спецслужбы страны "найдут того, кто смонтировал запись разговора на совещании".
Об этом Алексей Гончарук заявил в интервью ТК "Украина-24".
"Опубликованные в интернете части разговора в моем кабинете были смонтированы. Такое поведение недопустимо, потому что несет угрозу нацбезопасности. Это преступление. И виновных надо найти", — говорит Гончарук.
По словам министра, которому не пришлось оставлять свой пост, им с президентом "удалось найти общий язык.
"Этот опыт сделает нас обоих сильнее. Пока же я попросил президента подтвердить наличие вотума доверия моему кабинету и мне лично", — отметил министр.
Напомним, что в минувшую пятницу,17 января, Алексей Гончарук подал прошение об отставке с должности премьер-министра страны. Депутаты Верховной Рады посчитали это "шантажом" и "дешевым пиар-ходом". И освистали Гончарука после его выступления в парламенте.
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