Премьер-министр Украины уходит в отставку

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, подал в отставку.

Об этом сообщает "Обозреватель".

По данным издания, Гончарук принял решение уйти, чтобы "ни у кого не было сомнений в уважении к действующему президенту".

"Я пришел на должность,чтобы работать и выполнять программу президента. Он для меня - образец порядочности и открытости. Я написал заявление об отставке, чтобы исключить любые сомнения в уважении и доверии к президенту", написал Гончарук в Facebook.

Как отмечает "Обозреватель", заявление глава правительства передал лично Зеленскому и попросил его внести в парламент.

На данный момент наиболее вероятной причиной такого скоропалительного решения стала попавшая в интернет аудиозапись с совещания в кабинете премьер-министра Украины. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.