Премьер Украины о Зеленском: «примитивно думает» и «пустота в голове»

В интернет попала запись совещания Алексея Гончарукa, премьер-министра Украины с главными финансистами страны — Оксаной Марковой, министром финансов, и Екатериной Рожковой, заместителем главы Нацбанка.

На аудио, выложенном на Ютубе, Гончарук резко и нелицеприятно критикует "экономические взгляды" президента Незалежной.

"Зеленский очень примитивно понимает происходящие сейчас экономические процессы. Он знает, что есть платежный баланс, который сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась", — звучит на записи голос Гончарука.

Далее украинский премьер рассуждает о том, что "Зеленскому надо объяснить", что все происходит в экономике потому, что гривну "сильно перед выборами раскачали", а теперь люди "увидели сильного президента и перестали бояться".

"У него нет в голове этого. … у него пустое место там, туман. И пока он там будет, будет и эта хрень на тему облигаций прилетать", — говорит Гончарук.

Поясним: речь на совещании у премьер-министра шла о спекуляциях с облигациями внутреннего займа. Именно благодаря им, считает президент Зеленский, в стране начала укрепляться гривна.

С момента обнародования записи никаких комментариев от Гончарука насчет ее содержания, отмечает портал "Страна.ua", не было.