Американцы перестали доверять НАТО и чувствовать себя в безопасности. Таковы данные социологического исследования.
Как показал опрос, одобрение действий военного блока снизилось сразу на 12%. Сейчас за деятельность НАТО высказались только 52% респондентов, тогда как годом ранее их было 64%.
Тенденция распространилась и на другие страны. Самый низкий уровень одобрения действий военных у турков. В эффективность Альянса верят 21% опрошенных. А вот в Польше, наоборот, много поклонников НАТО — их действия поддержали 82%.
Опрос прошел в 16 странах, которые состоят в НАТО. Отрицательной его работу видит почти каждый третий респондент.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".