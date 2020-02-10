США больше не верят в НАТО

Американцы перестали доверять НАТО и чувствовать себя в безопасности. Таковы данные социологического исследования.

Как показал опрос, одобрение действий военного блока снизилось сразу на 12%. Сейчас за деятельность НАТО высказались только 52% респондентов, тогда как годом ранее их было 64%.

Тенденция распространилась и на другие страны. Самый низкий уровень одобрения действий военных у турков. В эффективность Альянса верят 21% опрошенных. А вот в Польше, наоборот, много поклонников НАТО — их действия поддержали 82%.

Опрос прошел в 16 странах, которые состоят в НАТО. Отрицательной его работу видит почти каждый третий респондент.