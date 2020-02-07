Италия рассматривает возможность восстановить авиасообщение с Китаем

Итальянские власти готовы частично восстановить авиасообщение с Китаем. Сейчас европейская страна не принимает и не отправляет самолеты по данному направлению.

Об этом сегодня сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Тема обсуждалась с послом Италии в Китае Лукой Феррари.

"Посол Италии заявил, что итальянская сторона серьёзно относится к озабоченности Китая и на данном этапе готова возобновить работу части пассажирских рейсов, исходя из запросов китайских авиакомпаний", — цитируют Хуа Чуньин СМИ.

Напомним, что авиасообщение было приостановлено 31 января. Причиной стала вспышка коронавируса.

Россия также приостановила перелеты в Китай. Рейсы в КНР и обратно совершают только самолеты "Аэрофлота".