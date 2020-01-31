Голикова: авиасообщение с Китаем практически остановлено

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что большинство рейсов из Китая и в эту страну приостановлены. Исключение составляют рейсы в крупные китайские города "Аэрофлота". Это означает, что авиасообщение с Китаем практически приостановлено, поскольку в стране наблюдается эпидемия нового типа коронавируса.

Голикова сообщила, что российские власти приняли решение сохранить рейсы в Гонконг, Гуанчжоу, Шанхай и Пекин. Все полеты в Китай, а также из Китая были перенесены в терминал F аэропорта "Шереметьево". Новый режим полетов вводится с полуночи 1 февраля 2020 года.