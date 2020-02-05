Депутат Рады обвинил власти Украины в росте долгов страны

Власть Украины так старательно вгоняет страну в долги, подписывает настолько кабальные контракты, что украинцы будут платить по ним еще долго после того, как это правительство уйдет.

Так заявил Вадим Рабинович, депутат Верховной рады Украины, в эфире ТК "112 Украина".

Более того, парламентарий уверен, что руководство страны надо срочно менять, сформировав такое правительство, которому доверял бы, прежде всего, народ и которое умело бы договариваться с иностранными кредиторами не себе, а населению во благо.

"А прямо сейчас президенту надо сесть с этими иностранными представителями и сказать: "Дорогие друзья, мы не можем отдавать ни старые, ни новые долги, народ Украины — не тяговая лошадь", — заключил Рабинович.

Впрочем, как рассказал сегодня экс-депутат Рады Олег Царев, "покровители Украины" уже успели разочароваться в некоторых членах правительства. И кое-кто занимается поисками подходящей замены. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.