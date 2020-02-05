Царев назвал имя того, кто слил в интернет запись совещания Гончарука

На Украине завершено расследование, инициированное президентом Зеленским после того, как в интернет был "слит" аудиоролик с совещания в кабинете премьер-министра страны Алексея Гончарука.

Напомним, громкий скандал, разразившийся на Украине после того, как в сеть попала запись с нелицеприятными высказываниями премьера в адрес президента, едва не стоил кресла Алексею Гончаруку, который даже подавал заявление об отставке с поста.

Проведенная силами спецслужб проверка "выявила интересные детали".

Какие именно, рассказал изданию Украина. ру экс-депутат Рады Олег Царев.

"Было обнаружено, что пресловутая запись велась на телефон. Проанализировав, кто и где сидел и по громкости звука, Зеленскому доложили, что это министр финансов Оксана Маркарова", — сказал политик.

И добавил, что сейчас