Зеленский: лавина инвестиций накроет Украину

Экономические реформы, проводимые на Украине, подготовили почву и создали все необходимые условия для того, чтобы инвестиции лавиной хлынули в страну.

Такое заявление сделал Владимир Зеленский на совместной с турецким лидером пресс-конференции по итогам состоявшегося в Киеве Украинско-турецкого бизнес-форума.

"Ликвидация административных барьеров, расширение прав ведения хозяйства, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и много других очень важных реформ воплощаются нами с единственной целью: Украину должна накрыть лавина инвестиций — как внешних, так и внутренних", — заявил Зеленский.

Особую уверенность в украинского президента вселяет, по его словам, "запущенный в стране процесс внедрения прозрачного рынка земли".

Обращаясь к потенциальным инвесторам, которые "пока сомневаются в целесообразности вложений денег в украинскую экономику или расширения уже существующего бизнеса, Зеленский подчеркнул, что пора переходить от размышлений к действиям: