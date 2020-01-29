Афганские власти рассказали о причине, которая привела к крушению самолета военно-воздушных сил США в провинции Газни. Управление гражданской авиации Афганистана пришло к выводу, что причиной авиакатастрофы стала техническая неполадка, у самолета отказал двигатель.
Пилот хотел совершить аварийную посадку в аэропорту города Шарана.
Bombardier E-11A потерпел крушение в афганской провинции Газни 27 января. На его борту находилось 10 американцев, в их числе был предполагаемый офицер ЦРУ, который руководил операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.