Названа причина крушения самолета ВВС США в Афганистане

Афганские власти рассказали о причине, которая привела к крушению самолета военно-воздушных сил США в провинции Газни. Управление гражданской авиации Афганистана пришло к выводу, что причиной авиакатастрофы стала техническая неполадка, у самолета отказал двигатель.

Пилот хотел совершить аварийную посадку в аэропорту города Шарана.

Bombardier E-11A потерпел крушение в афганской провинции Газни 27 января. На его борту находилось 10 американцев, в их числе был предполагаемый офицер ЦРУ, который руководил операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.