Гражданин России погиб на Бали

В деревне Унгасан на острове Бали обнаружили тело россиянина. Мужчину обнаружил его друг. О происшествии сообщило издание Antaranews со ссылкой на начальника полиции Южной Куты Юсака Агустинуса.

Когда в деревню прибыли медики, то мужчина был уже мертв. Причиной смерти стали дыхательные упражнения, которые выполнял россиян. Их рекомендовал ему тренер по серфингу, однако он предостерег его от выполнения упражнений в воде, но мужчина не послушал его.